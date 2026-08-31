Москва31 авгВести.Политика европейских лидеров подогревает рост напряженности в регионе, увеличивая шансы на ядерный конфликт с Россией. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети Х.
Что делают (президент Финляндии Александр — прим. ред.) Стубб и другие лидеры ЕС, чтобы избежать ядерного ответа Москвы на свои действия? На самом деле, они делают все, чтобы спровоцировать Россию, угрожая ее национальной безопасности и оказывая военную поддержку Украиненаписал политик
Он подчеркнул, что, если западные союзники будут настаивать на оказании большей военной помощи Киеву, "ядерный ответ может стать неизбежным".
Ранее Мема заявил, что граждан Финляндии возмущает внешняя политика, которую проводит президент страны Александер Стубб, особенно в отношении России. Политик напомнил, что финны каждый день сталкиваются с суровой реальностью - серьезным экономическим кризисом, огромным государственным долгом и растущей безработицей.