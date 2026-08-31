Финский политик Мема обвинил Европу в том, что она провоцирует Россию

Мема: каждый новый шаг Европы увеличивает риск ядерного столкновения с РФ Финский политик Мема обвинил Европу в том, что она провоцирует Россию

Москва31 авг Вести.Политика европейских лидеров подогревает рост напряженности в регионе, увеличивая шансы на ядерный конфликт с Россией. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети Х.

Что делают (президент Финляндии Александр — прим. ред.) Стубб и другие лидеры ЕС, чтобы избежать ядерного ответа Москвы на свои действия? На самом деле, они делают все, чтобы спровоцировать Россию, угрожая ее национальной безопасности и оказывая военную поддержку Украине написал политик

Он подчеркнул, что, если западные союзники будут настаивать на оказании большей военной помощи Киеву, "ядерный ответ может стать неизбежным".

Ранее Мема заявил, что граждан Финляндии возмущает внешняя политика, которую проводит президент страны Александер Стубб, особенно в отношении России. Политик напомнил, что финны каждый день сталкиваются с суровой реальностью - серьезным экономическим кризисом, огромным государственным долгом и растущей безработицей.