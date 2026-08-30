Москва30 авг Вести.Граждан Финляндии возмущает внешняя политика, которую проводит президент страны Александер Стубб, особенно в отношении России. Об этом заявил в беседе с ТАСС член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, направление, в котором Стубб ведет Финляндию, "остается неопределенным и очень опасным".

Жители Финляндии глубоко возмущены тем, как президент ведет внешнюю политику Финляндии, особенно в отношении России. Серьезный экономический кризис, огромный государственный долг и растущая безработица - суровая реальность, с которой финнам приходится сталкиваться каждый день. Роль президента должна заключаться в поддержании хороших отношений со всеми на международном уровне, особенно со своими соседями. Но внешняя политика Финляндии в настоящее время определяется НАТО, и финны мало на что могут повлиять в иностранных делах отметил Мема

Ранее Мема назвал "чистым безумием" слова Стубба, оправдывающие удары по складам Wildberries в России. Он констатировал, что финский лидер стал символом политического класса Европы, который лишился способности ориентироваться.

Внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль пояснил, что народ Франции не хочет войны с Россией, но французское правительство "следует своей собственной программе".