Внук де Голля: народ Франции не хочет войны с Россией

Пьер де Голль сообщил, что французский народ не хочет воевать с Россией Внук де Голля: народ Франции не хочет войны с Россией

Москва30 авг Вести.Внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что народ Франции не хочет войны с Россией.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у правительства Франции крайне неоднозначная политика. С одной стороны, Париж хочет поражения России, а с другой – желает диалога с Москвой.

Французский народ не хочет войны с Россией, но есть правительство, которое следует своей собственной программе сказал де Голль

Он добавил, что сам желает только мира и диалога с РФ.

Ранее внук экс-президента Франции подчеркнул, что Европа превратилась в неэффективную технократию. По его словам, европейские государства потеряли суверенитет, легитимность и способность действовать.