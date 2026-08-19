Москва19 авг Вести.Внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что Европа превратилась в неэффективную технократию.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что современная Европа стремится смешать культуру, историю и наследие каждого государства в одно целое.

Европа превратилась в неэффективную технократию. Неэффективную технократию, потому что у нее нет программы сказал де Голль

По его словам, европейские страны лишились суверенитета, легитимности и способности действовать.

Ранее Пьер де Голль отметил, что все больше европейцев хотят переехать в Россию. Он уточнил, что в своих странах европейцы не находят себе места после того, как их покинули семейные ценности и духовность.