Внук де Голля: в Европе не доверяют западным СМИ и высказываются в поддержку РФ

Внук де Голля назвал абсурдными заявления политиков Франции о слабости России Внук де Голля: в Европе не доверяют западным СМИ и высказываются в поддержку РФ

Москва18 сен Вести.Европейцы стали реже доверять западным СМИ из-за их лживых сообщений о России и гораздо чаще высказываются в ее поддержку. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959–1969 гг.) Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

По его словам, из-за тотальной цензуры жители Франции перестают доверять местным средствам массовой информации. Они видят, как искажается правда о происходящем на Украине, добавил он.

Правда о том, что происходит на Украине, подвергается санкциям. В частности, Ксению Федорову, которая является бывшим директором RT France, выдворили из страны. И премьер-министр Франции сказал, что Ксения Федорова могла иметь мнение, но она не должна была его высказывать. Это хорошо показывает, что во Франции существует цензура информации, и что она широко транслируется основными французскими СМИ. Зная это больше никто им не верит сказал де Голль

На фоне такой ситуации количество слов поддержки в адрес России только возрастает, продолжил собеседник агентства.

Все больше и больше сообщений в поддержку России. Потому что люди уже не верят основным СМИ и прекрасно понимают, что им лгут отметил общественный деятель

В качестве примера де Голль привел заявления западных политиков об "изоляции" России, хотя недавно президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите БРИКС в Индии, а на параде Победы в Москве в мае 2026 года присутствовали лидеры 40 государств.

Ранее Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии ряда товаров, в том числе книг, газет и видеоигр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проявлением русофобии.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил, что интеллектуальная цензура господствует на Западе, а не в России.