Фадеев заявил, что на Западе царит настоящая цензура Фадеев: на Западе царит настоящая интеллектуальная цензура

Москва11 сен Вести.Истинная интеллектуальная цензура господствует на Западе, а совсем не в России. Об этом рассказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В беседе с ТАСС он отметил ценность участия ряда западных экспертов в совместных с РФ мероприятиях, в ходе которых честно обсуждается ситуация в мире.

То, что сейчас происходит в Европе, это реальная цензура, интеллектуальная цензура сказал Фадеев

Ранее Латвия ввела запрет на импорт из России и Белоруссии ряда товаров, в том числе книг, газет и видеоигр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проявлением русофобии.