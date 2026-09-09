"Бацилла русофобии": в Кремле отреагировали на запрет Латвии на ввоз книг Песков назвал запрет Латвии на ввоз российских книг проявлением русофобии

Москва9 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением русофобии введенный Латвией запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги и игрушки. Его слова приводит ТАСС.

С 1 сентября Латвия ввела запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии. Ограничения распространяются в том числе на книги.

Бацилла русофобии пожирает их постепенно сказал Песков, комментируя решение латвийских властей

По его словам, он думал, что Рига приняла этот запрет еще раньше.

Ранее портал Euractiv писал, что Еврокомиссия поддерживает запрет Латвии, хотя эти меры выходят за рамки действующих санкций Евросоюза. Источники в Брюсселе пояснили, что страны ЕС могут вводить ограничения по соображениям "общественной морали" и "общественной безопасности".