ЕК поддержала запрет Латвии на ввоз игрушек из России и Белоруссии

Еврокомиссия не возразила против новых ограничений Латвии ЕК поддержала запрет Латвии на ввоз игрушек из России и Белоруссии

Москва12 авг Вести.Еврокомиссия поддержала планы Латвии ограничить импорт из России и Белоруссии, в том числе запретить ввоз игрушек и кондитерских изделий. Об этом сообщает Euractiv.

В Брюсселе заявили, что знают о мерах латвийских властей и не имеют возражений против них, несмотря на то, что предлагаемые ограничения выходят за рамки действующих санкций ЕС.

Представитель ЕК пояснил Euractiv, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, однако страны сообщества могут вводить отдельные ограничения в некоторых случаях.

К ним относятся меры, принимаемые по соображениям "общественной морали, государственной политики или общественной безопасности" сказано в материале

Ранее парламент Латвии запретил импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров. Закон поддержали 66 депутатов.