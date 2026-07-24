Композитор Раймонд Паулс высказался о запрете его песен в Латвии Раймонд Паулс заявил, что спокойно воспринял запрет своих песен в Латвии

Москва24 июл Вести.Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс заявил ТАСС, что он спокойно воспринял вынесенный в Латвии запрет на трансляцию его песен на радио.

Латвийский сейм (парламент) 24 июля во втором чтении утвердил поправки к Закону об электронных СМИ, которые запрещают радиостанциям транслировать музыкальные произведения, созданные лицами, находящимися под санкциями. Согласно этим поправкам, под запрет попали восемь песен авторства Паулса.

Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю [на это] со стороны. Не знаю, куда это перейдет, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили сказал композитор

Ранее Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров. Соответствующее решение Сейм балтийской республики принял в порядке особой срочности.