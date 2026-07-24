Радиостанциям Латвии запретят ставить в эфир песни подсанкционных авторов В Латвии официально запретят транслировать песни подсанкционных авторов

Москва24 июл Вести.Радиостанциям Латвии на законодательном уровне запрещено транслировать произведения авторов, находящихся под санкциями страны или Евросоюза. В результате под ограничения попали восемь песен композитора Раймонда Паулса, которые исполняли подсанкционные российские артисты.

Соответствующее решение принял Сейм (парламент) прибалтийской республики, сообщает портал Delfi.lv (доступ к сайту ограничен по решению Роскомнадзора).

21 июля большинство парламентариев проголосовали за предложенную депутатом Артурсом Бутансом поправку к закону об электронных СМИ.

Согласно инициативе, программы на радио и трансляции не могут включать музыкальные произведения, созданные лицами, в отношении которых действуют международные или национальные санкции.

Для вступления изменений в силу законопроект должен быть принят в третьем чтении.

Раймонд Паулс, которому в январе 2026 года исполнилось 90 лет, является автором музыки к многим известным песням, исполняемым Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле и другими артистами. Он удостоен звания народного артиста СССР, а также является лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах композитор занимал пост министра культуры Латвии.

Кроме этого, Сейм Латвии одобрил поправки в закон, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, газеты, игрушки и текстильную продукцию.