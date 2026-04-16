Москва16 апр Вести.Советского и латвийского 90-летнего композитора Раймонда Паулса выписали из больницы после операции. Об этом он сообщил ТАСС.

О госпитализации маэстро стало известно 14 апреля. На следующий день он сообщил, что его прооперировали. Свое состояние композитор оценил как стабильное.

Все в порядке, я дома сказал он 16 апреля

Раймонд Паулс – автор музыки ко многим советским хитам. Он является народным артистом СССР и лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах маэстро занимал должность главы латвийского Минкультуры.