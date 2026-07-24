Восемь произведений Раймонда Паулса попали под запрет латвийского парламента Латвийский Сейм запретил транслировать в стране восемь композиций Паулса

Москва24 июл Вести.Сейм Латвии во втором чтении утвердил поправки к Закону об электронных СМИ, которые запрещают радиостанциям транслировать музыкальные произведения, созданные лицами, находящимися под санкциями. Как сообщил портал Delfi, в перечень попали восемь композиций бывшего министра культуры Латвии и композитора Раймонда Паулса - причиной стало то, что их исполняли российские певцы, подпадающие под санкции.

Ответьте на вопрос: что, если автор текста находится под санкциями, а композитор - Паулс? Как это будет работать? "Национальное объединение" вычеркивает восемь песен маэстро из репертуара, чтобы привести ситуацию в соответствие с законом заявил оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш

Помимо этого, большинство парламентариев поддержали норму, по которой лицензии на радиовещание будут выдаваться только на государственном языке.

Ранее Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров. Соответствующее решение Сейм балтийской республики принял в порядке особой срочности.