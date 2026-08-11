Москва11 авгВести.Министерство земледелия Латвии предложило запретить ввоз ряда видов конфет, печенья и пива из России. Об этом сообщает портал Press.lv со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что запрет также коснется продукции белорусского происхождения.
В список могут попасть карамели, конфеты, иные кондитерские изделия, печенье, безалкогольные напитки и пиво.
Ввоз указанных продуктов в Латвию через третьи страны также будет невозможен.
В министерстве расширение запрета объяснили необходимостью укрепления "национальной безопасности".
Ранее сообщалось, что правительство Латвии рассмотрит вопрос о целесообразности полного закрытия границы с Белоруссией.