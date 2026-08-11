Латвия может ввести запрет на импорт конфет, печенья и пива из РФ

Власти Латвии намерены запретить импорт ряда продуктов из РФ Латвия может ввести запрет на импорт конфет, печенья и пива из РФ

Москва11 авг Вести.Министерство земледелия Латвии предложило запретить ввоз ряда видов конфет, печенья и пива из России. Об этом сообщает портал Press.lv со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что запрет также коснется продукции белорусского происхождения.

В список могут попасть карамели, конфеты, иные кондитерские изделия, печенье, безалкогольные напитки и пиво.

Ввоз указанных продуктов в Латвию через третьи страны также будет невозможен.

В министерстве расширение запрета объяснили необходимостью укрепления "национальной безопасности".

Ранее сообщалось, что правительство Латвии рассмотрит вопрос о целесообразности полного закрытия границы с Белоруссией.