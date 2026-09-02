Москва2 сен Вести.Государственные деятели на Западе стали зависимыми от крупных финансовых, промышленных и лоббистских групп и утратили политическую свободу. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

Сравнивая современных западных политиков с государственными деятелями времен своего деда, Пьер де Голль заявил, что им необходимо вновь обрести суверенитет и независимость.

К сожалению, сегодня государственные деятели на Западе, на мой взгляд, стали слугами крупных финансовых, промышленных и лоббистских групп, которые привели их к власти. Я думаю, что они уже не свободны сказал де Голль

По его мнению, современные западные политики значительно отличаются от государственных деятелей времен его деда.

Он отметил, что западным лидерам необходимо вновь обрести суверенитет и независимость, к которым стремился основатель голлистского движения.

Наличие независимых и суверенных государств является одним из важнейших условий для достижения мира, подчеркнул де Голль.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пытающегося обвинить Россию в причастности к атаке БПЛА на Германию, схожи с поведением Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.