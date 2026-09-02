Москва2 сенВести.Государственные деятели на Западе стали зависимыми от крупных финансовых, промышленных и лоббистских групп и утратили политическую свободу. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
Сравнивая современных западных политиков с государственными деятелями времен своего деда, Пьер де Голль заявил, что им необходимо вновь обрести суверенитет и независимость.
К сожалению, сегодня государственные деятели на Западе, на мой взгляд, стали слугами крупных финансовых, промышленных и лоббистских групп, которые привели их к власти. Я думаю, что они уже не свободнысказал де Голль
По его мнению, современные западные политики значительно отличаются от государственных деятелей времен его деда.
Он отметил, что западным лидерам необходимо вновь обрести суверенитет и независимость, к которым стремился основатель голлистского движения.
Наличие независимых и суверенных государств является одним из важнейших условий для достижения мира, подчеркнул де Голль.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пытающегося обвинить Россию в причастности к атаке БПЛА на Германию, схожи с поведением Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной.