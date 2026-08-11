Москва11 авг Вести.Франция нарушила дух Минских соглашений, использовав их в качестве уловки для того, чтобы перевооружить Украину.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

Он напомнил, что Франция, как и Германия, была гарантом Минских соглашений 2014 и 2015 годов, однако нарушила свое слово, когда президент Франсуа Олланд, подобно канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, заявил, что эти соглашения были лишь уловкой и были нужны только для того, чтобы дать Украине время перевооружиться, другими словами - приблизить войну.

Он признался, для него, как для француза, такая позиция Парижа особенно болезненна.

Франция … не стала соблюдать дух Минских соглашений сказал вкус де Голля

Минск с 2014 по 2022 год выступал площадкой для мирных переговоров во время конфликта в Донбассе. Первый протокол подписали в сентябре 2014 года, а "Минск-2" - в феврале 2015 года. Документ предусматривал прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и другие меры для политического урегулирования конфликта. Киев систематически нарушал Минские соглашения.

Ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как во время телефонного разговора с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть РФ и за это время накачать Украину оружием.

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию для защиты Донбасса после отказа Запада от Минских соглашений.