Меркель призналась, что целью Минских соглашений было обмануть Россию Вован и Лексус рассказали, как Меркель заявила о фиктивности Минских соглашений

Москва3 авг Вести.Истинная цель Минских соглашений заключалась в том, чтобы дать Украине время для перевооружения. Об этом РИА Новости рассказали известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), ссылаясь на слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Она (Меркель — Прим. ред.) призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием говорится в сообщении

Отмечается, что пранкеры вели диалог от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Разговору предшествовали долгие переговоры и переписка по электронной почте с представителями Меркель. Сама она вела беседу неохотно, так как к тому моменту уже покинула пост канцлера, и просила оставить все сказанное в тайне.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для защиты Донбасса после отказа Запада от Минских соглашений.