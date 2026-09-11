Пьер де Голль в Москве заговорил на русском языке

Внук де Голля заговорил по-русски Пьер де Голль в Москве заговорил на русском языке

Москва11 сен Вести.Внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль продемонстрировал знания русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Внук де Голля принял участие в пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", проходящей в Москве.

Я говорю по-русски немножко начал он свое выступление

Ранее Пьер де Голль заявил, что Европа стала неэффективной технократией. Он также отмечал, что народ Франции не хочет воевать с Россией.