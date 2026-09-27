Москва27 сен Вести.Современные европейские лидеры аморальны, не берут на себя ответственность и не уважают волю своих народов. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

Когда мой дед проиграл выборы, то ушел с поста. Поскольку он сам считал, что в тот момент не представлял Францию. А сейчас европейские лидеры не берут на себя ответственность. Это аморальные люди, не уважающие волю своих народов. У этой технократии нет культуры, поэтому они агрессивны и провоцируют эту эскалацию на Украине заявил де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что европейцы стали реже доверять западным СМИ из-за их лживых сообщений о России и гораздо чаще высказываются в ее поддержку.