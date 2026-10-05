Москва5 окт Вести.Украинский конфликт был спровоцирован англосаксонскими элитами для ослабления Европы и предотвращения ее союза с Россией, поэтому для возрождения Европы, как объединения суверенных государств, необходимо отказаться от диктата технократии и восстановить стратегическое сотрудничество с РФ. Об этом заявил для "Соловьёв live" председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль, сообщает ИС "Вести".

Украинский конфликт - это прекрасный пример конфликта, к которому стремились НАТО и, в частности, Американская администрация, чтобы ослабить Европу. Европа уже шла в ином направлении, экспрессионизма в совершенно нерациональном направлении. И все больше стран Европы, у которых нет привязывания ни к какой настоящей границе и связи с Европой (то есть плодилась технократия в каждой стране, невзирая на их национальные чувства культуры, культурное наследия), превратились в огромный рынок, который живет по англосаксонским правилам заявил де Голль

По его мнению, Европа могла бы стать великой и самодостаточной силой, если бы не вмешательство англосаксов. Именно они приложили максимум усилий, чтобы разрушить любые перспективы сближения ЕС с Россией. Их главная задача — не допустить объединения европейских технологий с российскими природными богатствами, так как такой альянс стал бы угрозой их глобальному доминированию.

Все, что происходит сейчас, происходит для того, чтобы Европа распалась, чтобы Европа не стала конкурентом сказал де Голль

Он добавил, что технологии ведут к самоликвидации системы. Европа должна пасть, чтобы переродиться для нового объединения суверенных государств, основанных на принципах национального самоопределения

Это то, к чему стремился мой дед – союз, в котором каждая нация суверенна. Выбирать себе партнеров — это дух многополярного мира. Но мы пока к этому еще не пришли отметил де Голль

По его словам, такая страна, как Германия, которая переживает кризис еще более глубокий, чем Франция, уже видит необходимость переосмыслить взгляды на Европу.

Предприятия Германии упали, потому что нет дешевого российского газа. Когда был дешевый российский газ, в этом и заключалось конкурентное преимущество Германии. То есть они сами отказались от российского газа. Нужно продумывать другую социальную Европу, Новую Европу... где народы этники и религии не используются для того, чтобы натравливать людей друг на друга. Нам нужна Европа здоровая, Европа, способная сотрудничать с Россией. Европа не может быть сильной только являясь союзом суверенных наций. В этом и заключалась политика генерала Де Голля. И европейские лидеры начинают это понимать. Нации могут стать сильными только если есть диалог с Россией и сотрудничество с Россией. Нет другого решения проблем, потому что дешевый российский газ заменить нечем - очень дорогой американский газ идет только на пользу Америке. Европейские лидеры сейчас просто не отстаивают собственные интересы, интересы своих наций, они отстаивают интересы технократии заключил де Голль

Ранее он заявил о своем желании получить паспорт Российской Федерации. При этом он отметил, что решение по этому вопросу остается за российским президентом Владимиром Путиным.