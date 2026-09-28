Москва28 сен Вести.Внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о своем желании получить паспорт Российской Федерации. При этом он отметил, что решение по этому вопросу остается за российским президентом Владимиром Путиным.

О своем желании Пьер де Голль сообщил по итогам ХII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает ТАСС.

Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято. Я бы очень хотел этого сказал Пьер де Голль

он также добавил, что "с нетерпением ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми и работает над укреплением связей между Францией и Россией".

Получить российское гражданство было бы честью для нас, но это долгий, очень долгий процесс. И он начнется в подходящий момент сказал Пьер де Голль

Ранее внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля продемонстрировал знания русского языка. Во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", которая проходила в Москве, он отметил, что "немножко говорит по-русски".