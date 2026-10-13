Внук де Голля: ЕС должны понять, что 5% ВВП на нужды армии недостаточно Пьер де Голль: 5% ВВП на нужды армии в ЕС недостаточно, чтобы с кем-то бороться

Москва13 окт Вести.Тратить 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды армии недостаточно, чтобы с кем-то бороться, и европейские лидеры должны это понимать. Об этом заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля, председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами" Пьер де Голль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мы не будем называть движение Европы к войне храбростью - это сумасшествие. И [министр обороны Франции Катрин] Вотрен совершенно точно должна это понимать, она должна сдерживать эти тенденции к войне. На данный момент 5% ВВП идут на нужды армии. Совершенно понятно, что этого недостаточно для того, чтобы с кем-то бороться. Это должен понимать и [канцлер Германии Фридрих] Мерц, и [французский лидер Эммануэль] Макрон, и все остальные сказал де Голль

Он подчеркнул, что союз Европы с Россией естественен, справедлив и необходим обеим сторонам.