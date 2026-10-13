Москва13 окт Вести.Отношения с Россией необходимы для всей Европы и союз с РФ совершенно естественен, справедлив и необходим. Такое мнение выразил внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Союз с Россией совершенно естественен, он справедлив и необходим. Это вопрос мира, разумеется. До какой степени я выступаю за мир вместе с моей женой. Мы выступаем за мир. Мы полагаем, что он необходим, и мы когда-то к нему все-таки придем. И мы как представители, в том числе и Алжира, выступаем за многополярный мир. И несмотря на эту шизофрению, которая сегодня правит балом, мы понимаем, что мы в какой-то момент все равно придем к миру сказал де Голль

По его словам, отношения с Россией необходимы для всей Европы, для того чтобы в целом действовать "в духе политики генерала де Голля".

Россия и Франция связаны, Франция не может обойтись без России. И провал немцев в прошлом веке — это совершенно четко отражает, что когда Россия и Франция объединяются, это на благо считает он

Ранее официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от западных стран соблюдать международное право и прекратить варварские действия на море.

12 октября президент Франции Макрон сообщил, что ВМС Франции захватили нефтетанкер в Индийском океане.