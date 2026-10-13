Захарова: РФ требует от Запада отказаться от варварства и пиратства на море

МИД РФ: Запад должен отказаться от варварства и пиратства в морских делах Захарова: РФ требует от Запада отказаться от варварства и пиратства на море

Москва13 окт Вести.Москва требует от западных стран соблюдать международное право и прекратить варварские действия на море, заявила официальный представить МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала действия Запада в отношении зарубежных танкеров.

Мы как мировое большинство, которое играет по понятным правилам, которые называются международным правом … Требуем от них возвращения в лоно цивилизованности и отказа от их варварского, пиратского подхода к делам на море заявила дипломат

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские захватили нефтяной танкер в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане.