Захарова: Россия готова отвечать зеркально на захват связанных с ней судов

Захарова пригрозила симметричными мерами за захват связанных с РФ судов Захарова: Россия готова отвечать зеркально на захват связанных с ней судов

Москва13 окт Вести.Москва намерена принимать ответные симметричные меры в случае задержания или захвата морских судов, действующих в интересах России, в любой части Мирового океана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Такой комментарий дипломат предоставила в связи с освобождением танкера Sea Owl 1, который ранее был задержан властями Швеции.

Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата ... судов, действующих в наших интересах подчеркнула Захарова

Ранее в посольстве сообщили, что захват французскими военно-морскими силами танкера DF Peak в открытом море посольство России во Франции расценило как вопиющее нарушение норм международного права.