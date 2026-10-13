Москва13 октВести.Москва намерена принимать ответные симметричные меры в случае задержания или захвата морских судов, действующих в интересах России, в любой части Мирового океана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Такой комментарий дипломат предоставила в связи с освобождением танкера Sea Owl 1, который ранее был задержан властями Швеции.
Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата ... судов, действующих в наших интересахподчеркнула Захарова
Ранее в посольстве сообщили, что захват французскими военно-морскими силами танкера DF Peak в открытом море посольство России во Франции расценило как вопиющее нарушение норм международного права.