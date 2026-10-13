Самолет из Рима подал сигнал бедствия по пути в Дублин

Рейс из Рима в Дублин передал сигнал бедствия Самолет из Рима подал сигнал бедствия по пути в Дублин

Москва13 окт Вести.Самолет из Рима подал сигнал бедствия по пути в Дублин. Это пятый с начала суток пассажирский борт, подавший сигнал бедствия в небе над Европой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет Boeing-737, летевший из Рима в Дублин, находясь в воздухе, подал сигнал бедствия на борту, однако, несмотря на это, в настоящее время он приземлился в аэропорту назначения сказал источник агентства

Источник уточнил, что посадка прошла в штатном режиме. Причины подачи сигнала предстоит установить специалистам совместно с представителями авиакомпании.

Этот случай стал уже пятым подобным инцидентом в европейском небе с начала суток.

Так, ранее 13 октября аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера в Германии временно приостановил работу после посадки самолета, с борта которого поступил сигнал о возможном захвате. В полиции Баварии сообщили, что пилот после этого не выходил на связь.