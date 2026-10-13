Москва13 октВести.Чрезвычайная ситуация в аэропорту Нюрнберга была объявлена из-за сигнала о возможном захвате самолета. Об этом сообщила полиция Баварии.
Из кабины был отправлен код "7500" (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радиоговорится в публикации полиции в соцсети X
В полиции уточнили, что в качестве меры предосторожности по тревоге были подняты несколько дежурных самолетов.
Ранее 13 октября газета The New York Times сообщила, что аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера в Германии приостановил прием рейсов из-за "авиационного происшествия".