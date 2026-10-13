Полиция Баварии: причиной ЧС в аэропорту Нюрнберга стал сигнал захвата

В Баварии назвали причину ЧС в аэропорту Нюрнберга Полиция Баварии: причиной ЧС в аэропорту Нюрнберга стал сигнал захвата

Москва13 окт Вести.Чрезвычайная ситуация в аэропорту Нюрнберга была объявлена из-за сигнала о возможном захвате самолета. Об этом сообщила полиция Баварии.

Из кабины был отправлен код "7500" (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио говорится в публикации полиции в соцсети X

В полиции уточнили, что в качестве меры предосторожности по тревоге были подняты несколько дежурных самолетов.

Ранее 13 октября газета The New York Times сообщила, что аэропорт Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера в Германии приостановил прием рейсов из-за "авиационного происшествия".