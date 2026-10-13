Пятый пассажирский самолет за сутки подал сигнал бедствия в небе над Европой В небе над Европой пятый за сутки пассажирский самолет подал сигнал бедствия

Москва13 окт Вести.Самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Рима в Дублин, передал сигнал бедствия во время полета. Это пятый с начала суток пассажирский борт, подавший подобный сигнал в небе над Европой. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Несмотря на сигнал бедствия, самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения, посадка прошла штатно.

Ранее аналогичный сигнал подавал и борт, вылетевший из Лондона в португальский город Фаро. Тогда, по информации собеседника агентства, самолет развернулся над северо-западом Франции и проследовал в аэропорт отправления.

Также еще один лайнер, летевший с Корфу в Нюрнберг, подал в пути сигнал о захвате воздушного судна. По данным правоохранителей Баварии, с учетом того, что пилот данного рейса перестал выходить на связь, в небо по тревоге были подняты несколько дежурных самолетов. До момента посадки самолета аэропорт Нюрнберга был закрыт из-за ЧС.

Кроме того, сигнал бедствия подавал в небе и самолет, летевший из Стокгольма в Цюрих и совершивший посадку в Гамбурге. Как позже сообщили в швейцарской авиакомпании Swiss, которой принадлежит борт, инцидент был связан с плохим самочувствием одного из пассажиров.