Самолет из Ниццы подал сигнал тревоги над Ионическим морем и сел в Афинах

Вылетевший из Ниццы джет подал сигнал SOS над Ионическим морем и сел в Афинах Самолет из Ниццы подал сигнал тревоги над Ионическим морем и сел в Афинах

Москва18 окт Вести.Бизнес-джет, вылетевший из Ниццы, подал в небе над Ионическим морем аварийный сигнал Squawk 7700. Позднее он приземлился в аэропорту Афин, следует из данных сайта Flightradar24.

Embraer Praetor 600, летевший в Дубай, вылетел из аэропорта Ниццы на юге Франции в 16.13 мск. Около 19.45 мск над Ионическим морем, между Италией и Грецией, самолет подал аварийный сигнал.

Как сообщает сервис ADS-B Exchange, позднее борт приземлился в аэропорту Афин. Оператор самолета — частная люксембургская компания в сфере бизнес-авиации Global Jet Luxembourg.

Код 7700 – универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают при общей чрезвычайной ситуации на борту. Он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

В четверг, 15 октября, аварийный сигнал во время полета подавали как минимум пять самолетов. Так, код чрезвычайной ситуации был передан бортом авиакомпании Volotea, выполнявшим рейс из Тулузы в Кан, британским самолетом-разведчиком Boeing Poseidon MRA1, находившимся над Северным морем при подлете к побережью Шотландии, а также легкомоторным Grob G115E, который летел в небе Великобритании между городом Бедейл и деревней Майнскип. Кроме того, аварийный код Squawk 7700 передавали самолет United Airlines, следовавший из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк, и бизнес-джет Bombardier Challenger 604, выполнявший рейс из нигерийской Абуджи.