Самолет, летевший из Амстердама в Эдинбург, подал аварийный сигнал Лайнер easyJet, летевший в Эдинбург, подал тревожный сигнал

Москва25 окт Вести.Авиалайнер компании easyJet подал сигнал тревоги Squawk7700. Это следует из данных авиационных мониторинговых ресурсов.

Самолет А319-111 летел из Амстердама в Эдинбург. Уже на подлете к месту назначения он сделал несколько кругов, передал сообщение о чрезвычайной ситуации на борту и направился в сторону Манчестера.

В 16.30 по московскому времени лайнер приземлился в аэропорту Лондона.

Сигнал Squawk7700 означает любую нештатную ситуацию на борту – например, отказ двигателя, разгерметизацию или проблему со здоровьем у людей на борту.

Самолет, подавший такой сигнал, получает приоритет в воздушном пространстве: для него расчищают траекторию посадки и готовят полосу.