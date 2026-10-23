Самолет British Airways активировал сигнал тревоги на подлете к Вашингтону

Экипаж подлетавшего к Вашингтону лайнера British Airways нажал тревожную кнопку Самолет British Airways активировал сигнал тревоги на подлете к Вашингтону

Москва23 окт Вести.Лайнер Boeing 777 авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Вашингтон, при приближении к американской столице активировал аварийный сигнал, передает РИА Новости.

Согласно полетным данным, которые проанализировало агентство, экипаж воздушного судна, выполнявшего плановый рейс BA291 из лондонского аэропорта Хитроу в вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса, передал диспетчерам сигнал 7700.

Он указывает на возникновение аварийной ситуации: технического сбоя, пожара на борту, нехватки топлива или других экстренных обстоятельств.

Уточняется, что на момент передачи сигнала лайнер находился на высоте немногим менее двух километров северо-западнее Вашингтона, в районе границы штатов Мэриленд и Вирджиния, и продолжал снижаться в сторону взлетно-посадочной полосы. Подробности происшествия не уточнялись.

19 октября самолет Amazon Air, который выполнял рейс из Гонолулу в Онтарио, подал сигнал бедствия над Тихим океаном и в тот день стал пятым лайнером, экипаж которого направил авиадиспетчерам аварийный сигнал.