Пять аварийных сигналов за сутки: Amazon Air подал сигнал 7700 над Тихим океаном Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал 7700

Москва19 окт Вести.Самолет Amazon Air, следовавший из Гонолулу в Онтарио, подал сигнал бедствия над Тихим океаном. Экипаж Boeing 767-323(ER) активировал код Squawk 7700, после чего лайнер экстренно снизил высоту и взял курс обратно на Гавайи.

Это уже пятый за сутки случай подачи аварийных сигналов самолетами, отмечает РИА Новости.

Ранее аварийный сигнал в небе над Францией подал самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J Hercules. Военный грузовой самолет после оповещения вернулся в Германию и совершил посадку на американской военной базе Рамштайн. Еще один военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed C-130H Hercules подавал аварийный сигнал в небе над американским штатом Алабама.

Также сигнал бедствия 19 октября подал летевший из Чикаго в Линкольн самолет Mitsubishi CRJ-200LR авиакомпании SkyWest Airlines. Региональный реактивный самолет вернулся после этого в аэропорт Чикаго.

Первым в череде стал самолет авиакомпании Air France. Вылетевший из Хьюстона в Париж Boeing 777-328(ER) после подачи сигнала 7700 был перенаправлен в аэропорт ирландского Дублина.

Код 7700 передается пилотами в случае возникновения чрезвычайной ситуации на борту. Подача такого сигнала может свидетельствовать о возникновении аварийной ситуации на борту, которая не обязательно связана с непосредственной угрозой авиакатастрофы.