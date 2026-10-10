Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Тихим океаном Следовавший из Сантьяго лайнер Airbus подал сигнал ЧС над Тихим океаном

Москва10 окт Вести.Пассажирский самолет Airbus, вылетевший из столицы Чили в перуанский город Трухильо, подал сигнал о чрезвычайной ситуации над Тихим океаном у побережья Чили. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел из аэропорта Сантьяго в 22.11 по местному времени и взял курс на север. Вскоре после взлета экипаж установил на транспондере код Squawk 7700, который оповещает диспетчеров об общей чрезвычайной ситуации на борту и позволяет запросить приоритетное обслуживание.

После передачи сигнала самолет изменил маршрут и направился в аэропорт города Антофагаста на севере Чили для вынужденной посадки. Причина возникновения чрезвычайной ситуации не уточняется.

Ранее сигнал Squawk 7700 также подал пассажирский Boeing 777-236(ER), выполняющий рейс из Лондона в Чикаго. Самолет вернулся обратно в аэропорт.