Самолет из США подал сигнал бедствия над Атлантикой Американский самолет подал сигнал бедствия над Атлантикой

Москва12 окт Вести.Самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона в Амстердам, подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном, развернулся и летит в Канаду.

Самолет вылетел из Вашингтона в воскресенье вечером по местному времени по направлению в Амстердам. Однако позднее над Атлантическим океаном самолет подал сигнал, означающий "общую чрезвычайную ситуацию".

Борт развернулся и в настоящее время летит в направлении Канады в международный аэропорт Сент-Джонс, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.