Пассажирский самолет более 2 часов кружит над Британией, подавая сигнал бедствия

Летевший из Лондона в Чикаго пассажирский самолет подал сигнал бедствия Пассажирский самолет более 2 часов кружит над Британией, подавая сигнал бедствия

Москва5 окт Вести.Пассажирский Boeing 777-236(ER), выполняющий рейс из Лондона в Чикаго, подал сигнал чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в соцсети X.

Согласно полетным данным, рейс BA295 авиакомпании British Airways вылетел из Лондона в 12.14 по местному времени (14.14 мск). Внезапно самолет изменил высоту, а экипаж установил транспондерный код Squawk 7700, который обозначает общую чрезвычайную ситуацию.

Самолет снизился примерно до 2,7 тысячи метров и час спустя после взлета взял курс обратно на Лондон.

Экипаж рейса … продолжает вырабатывать топливо, готовясь к возвращению в лондонский аэропорт Хитроу говорится в публикации Flightradar24

Код 7700 свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту, однако сам по себе не означает непосредственной угрозы катастрофы.

Накануне Береговая охрана США обнаружила обломки частного самолета Gulfstream, следовавшего в Бостон. Шесть человек, которые находились на борту, были признаны погибшими.