Москва5 октВести.Пассажирский Boeing 777-236(ER), выполняющий рейс из Лондона в Чикаго, подал сигнал чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил сервис Flightradar24 в соцсети X.
Согласно полетным данным, рейс BA295 авиакомпании British Airways вылетел из Лондона в 12.14 по местному времени (14.14 мск). Внезапно самолет изменил высоту, а экипаж установил транспондерный код Squawk 7700, который обозначает общую чрезвычайную ситуацию.
Самолет снизился примерно до 2,7 тысячи метров и час спустя после взлета взял курс обратно на Лондон.
Экипаж рейса … продолжает вырабатывать топливо, готовясь к возвращению в лондонский аэропорт Хитроуговорится в публикации Flightradar24
Код 7700 свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту, однако сам по себе не означает непосредственной угрозы катастрофы.
Накануне Береговая охрана США обнаружила обломки частного самолета Gulfstream, следовавшего в Бостон. Шесть человек, которые находились на борту, были признаны погибшими.