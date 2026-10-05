Шестеро человек, находившиеся на борту самолета Gulfstream, признаны погибшими В США признали погибшими шестерых находившихся на борту самолета Gulfstream

Москва5 окт Вести.Шестеро человек, находившиеся на борту самолета Gulfstream, обломки которого Береговая охрана США обнаружила накануне, были признаны погибшими. Об этом сообщила медицинская организация Latitude Air Ambulance, которой принадлежал самолет.

3 октября спасательные службы сообщили о поисках частного самолета Gulfstream с шестью пассажирами на борту. Судно направлялось в Бостон с территории Бермудских островов.

По данным Latitude Air Ambulance, на борту находились четыре сотрудника организации, пациент и сопровождавший его родственник. После завершения поисково-спасательной операции и с учетом информации, полученной от властей, организация заявила, что все находившиеся в самолете считаются погибшими.