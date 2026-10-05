Москва5 октВести.Шестеро человек, находившиеся на борту самолета Gulfstream, обломки которого Береговая охрана США обнаружила накануне, были признаны погибшими. Об этом сообщила медицинская организация Latitude Air Ambulance, которой принадлежал самолет.
3 октября спасательные службы сообщили о поисках частного самолета Gulfstream с шестью пассажирами на борту. Судно направлялось в Бостон с территории Бермудских островов.
По данным Latitude Air Ambulance, на борту находились четыре сотрудника организации, пациент и сопровождавший его родственник. После завершения поисково-спасательной операции и с учетом информации, полученной от властей, организация заявила, что все находившиеся в самолете считаются погибшими.