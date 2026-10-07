Москва7 окт Вести.Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди из-за того, что на борту функционировали только два туалета из восьми. Об этом сообщает телеканал CNN.

Самолет, как уточняется, направлялся из Мадрида в американский Даллас. На его борту находились 287 человек.

Рейс авиакомпании American Airlines приземлился… после того, как экипаж сообщил о недостаточном количестве исправных туалетов говорится в материале

Береговая охрана США ранее организовала поисковую операцию в районе острова Нантакет (штат Массачусетс) после исчезновения с радаров частного самолета Gulfstream с шестью людьми на борту. Всех находившихся на борту позднее признали погибшими.