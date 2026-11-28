РИА Новости: в США два самолета American Airlines задели друг друга крыльями

Два самолета American Airlines столкнулись крыльями в аэропорту Вашингтона РИА Новости: в США два самолета American Airlines задели друг друга крыльями

Москва28 ноя Вести.Два пассажирских самолета авиакомпании American Airlines задели друг друга крыльями, сообщили РИА Новости в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Уточняется, что инцидент произошел во время руления в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Рейс 638 авиакомпании American Airlines задел крыло рейса 2152 авиакомпании American Airlines во время руления перед вылетом в национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана около 17​​​.10 по местному времени в пятницу, 27 ноября следует из ответа представителя ведомства

Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее возгорание двигателя стало причиной экстренной посадки самолета со 120 пассажирами в штате Аризона. Известно, что о неполадках пилотам воздушного судна сообщил экипаж другого лайнера.