Легкомоторный самолет сдуло струей воздуха из двигателя соседнего Boeing в США

Boeing "сдул" и перевернул легкомоторный самолет в США Легкомоторный самолет сдуло струей воздуха из двигателя соседнего Boeing в США

Москва10 ноя Вести.Легкомоторный самолет Cessna сдуло струей воздуха из двигателя находившегося поблизости крупного лайнера в аэропорту имени Джона Уэйна в городе Санта-Ана (Калифорния, США). Об инциденте сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

В момент происшествия Boeing 737 авиакомпании United готовился к вылету, находясь впереди только что приземлившейся Cessna.

На борту легкомоторного воздушного судна находились два человека. Сильный поток воздуха из двигателя лайнера опрокинул Cessna.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего начато расследование.

1 ноября самолет Learjet упал на одну из улиц в американском городе Палм-Бич (штат Флорида). По информации местного портала Boca News, который ссылается на данные радаров, воздушное судно рухнуло с высоты чуть более восьми тысяч футов.