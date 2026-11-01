Самолет рухнул на улицу в Палм‑Бич во Флориде Boca News: в Палм‑Бич произошла авиакатастрофа

Москва1 ноя Вести.Самолет упал на одну из улиц в американском городу Палм-Бич (штат Флорида), сообщает местный портал Boca News.

Речь идет о самолете Learjet, который вылетел из Остина (штат Техас) утром 1 ноября.

Данные радара указывают на то, что самолет упал с высоты чуть более 8 тыс. футов отмечает Boca News

Портал разместил фотографию, на которой видна воронка в земле, образовавшаяся после падения самолета, и пожар.

Между тем легкий одномоторный самолет разбился в области Пиерия на северо-востоке Греции. Двое пилотов погибли.