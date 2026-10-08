Москва8 октВести.Самолет разбился в американском штате Калифорния недалеко от аэропорта Петалума, два человека погибли. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).
Уточняется, что борт разбился вскоре после взлета.
Два человека погибли после крушения небольшого самолета вблизи аэропорта Петалума в средуговорится в материале
Ранее американские спасательные службы сообщили о поисках частного самолета Gulfstream с шестью пассажирами на борту. Позднее все находившиеся на борту были признаны погибшими. Береговая охрана США обнаружила обломки воздушного судна.