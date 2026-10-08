NYP: два человека погибли при падении самолета в США

СМИ: два человека погибли при крушении самолета в Калифорнии NYP: два человека погибли при падении самолета в США

Москва8 окт Вести.Самолет разбился в американском штате Калифорния недалеко от аэропорта Петалума, два человека погибли. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Уточняется, что борт разбился вскоре после взлета.

Два человека погибли после крушения небольшого самолета вблизи аэропорта Петалума в среду говорится в материале

Ранее американские спасательные службы сообщили о поисках частного самолета Gulfstream с шестью пассажирами на борту. Позднее все находившиеся на борту были признаны погибшими. Береговая охрана США обнаружила обломки воздушного судна.