Москва6 сенВести.В результате крушения частного самолета в районе города Фресно в американском штате Калифорния погибли два человека.
Еще два человека пострадали. Они доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое, сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на экстренные службы.
Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Сьерра-Скай-Парк.
Причины и обстоятельства происшествия пока не установлены.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился вблизи пляжа в городе Бока-Ратон в штате Флорида (США), один человек пострадал.