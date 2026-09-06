Два человека стали жертвами крушения частного самолета в США

Два человека погибли при крушении самолета Калифорнии Два человека стали жертвами крушения частного самолета в США

Москва6 сен Вести.В результате крушения частного самолета в районе города Фресно в американском штате Калифорния погибли два человека.

Еще два человека пострадали. Они доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое, сообщает газета San Francisco Chronicle со ссылкой на экстренные службы.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Сьерра-Скай-Парк.

Причины и обстоятельства происшествия пока не установлены.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился вблизи пляжа в городе Бока-Ратон в штате Флорида (США), один человек пострадал.