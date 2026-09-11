G1: три человека погибли в Бразилии при крушении небольшого самолета

СМИ: при крушении самолета в Бразилии погибли три человека G1: три человека погибли в Бразилии при крушении небольшого самолета

Москва11 сен Вести.Небольшой самолет потерпел крушение в Бразилии, сообщает портал G1.

По сведениям пожарной службы, на месте происшествия обнаружены тела троих погибших, личности которых пока не установлены.

Небольшой самолет потерпел крушение отмечает G1

Предполагаемый пункт назначения самолета остается неизвестным.

Между тем двое человек погибли при крушении частного самолета в районе города Фресно в американском штате Калифорния.

В августе один человек погиб и еще двое пострадали в результате столкновения легкомоторного самолета и вертолета в небе над Пенсильванией в США.