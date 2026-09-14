Москва14 сенВести.Легкомоторный самолет разбился в районе Хайнсберг на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Германии. Информацию об этом распространило агентство DPA, сославшись на правоохранителей.
Согласно этой информации, инцидент произошел с самолетом Cessna около 11:20 по местному времени (12:20 по московскому).
Утром в поле в районе Хайнсберг разбился небольшой самолетговорится в сообщении агентства
Уточняется, что на борту находились три члена экипажа, никто из них не выжил.
Более подробной информации пока не приводится.