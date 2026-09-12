Москва12 сенВести.Пилот и пассажир погибли при крушении легкомоторного самолета "Cessna-172" в Сабинском районе Татарстана. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Воздушное судно потерпело крушение в селе Шемордан.
В результате падения в огород частного жилого дома легкомоторного самолета "Cessna-172" погибли 2 человека (пилот и пассажир), на земле разрушений, погибших и пострадавших нетговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Причина происшествия устанавливается.