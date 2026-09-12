Пилот и пассажир погибли при крушении самолета "Cessna-172" в Татарстане

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Татарстане Пилот и пассажир погибли при крушении самолета "Cessna-172" в Татарстане

Москва12 сен Вести.Пилот и пассажир погибли при крушении легкомоторного самолета "Cessna-172" в Сабинском районе Татарстана. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Воздушное судно потерпело крушение в селе Шемордан.

В результате падения в огород частного жилого дома легкомоторного самолета "Cessna-172" погибли 2 человека (пилот и пассажир), на земле разрушений, погибших и пострадавших нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Причина происшествия устанавливается.