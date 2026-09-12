Возбуждено дело после гибели двух человек при крушении самолета в Татарстане

Возбуждено дело после гибели двух человек при падении самолета в Татарстане Возбуждено дело после гибели двух человек при крушении самолета в Татарстане

Москва12 сен Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета "Cessna-172", в результате чего погибли пилот и пассажир. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Воздушное судно потерпело крушение в селе Шемордан днем 12 сентября и упало в огороде частного дома.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Следствием рассматриваются несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования, добавили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Допрашиваются свидетели, готовится проведение ряда экспертиз.