Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане признано катастрофой Росавиация признала крушение самолета Cessna-172 в Татарстане катастрофой

Москва12 сен Вести.Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 в Республике Татарстан классифицируется как катастрофа. Об этом в MAX заявила Росавиация.

Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации… говорится в сообщении

Ключевой целью расследования ведомство назвало установление причин катастрофы, а также принятие мер по предотвращению подобных ЧП в будущем.

В субботу 12 сентября самолет Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G) упал на территории села Шемордан. Два человека – пилот и пассажир, находившиеся на борту, - погибли. Возбуждено уголовное дело.

По имеющейся информации, самолет совершал плановый учебный полет.