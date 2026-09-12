Москва12 сенВести.Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 в Республике Татарстан классифицируется как катастрофа. Об этом в MAX заявила Росавиация.
Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации…говорится в сообщении
Ключевой целью расследования ведомство назвало установление причин катастрофы, а также принятие мер по предотвращению подобных ЧП в будущем.
В субботу 12 сентября самолет Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G) упал на территории села Шемордан. Два человека – пилот и пассажир, находившиеся на борту, - погибли. Возбуждено уголовное дело.
По имеющейся информации, самолет совершал плановый учебный полет.