Москва12 сенВести.Легкомоторный самолет, который потерпел крушение в селе Шемордан в Татарстане, выполнял плановый учебный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
[Совершался] учебный плановый полет по программе подготовки частных пилотов в авиационном учебном центре "Авиатор"сообщил источник
По предварительным данным, пилоту и пассажиру самолета, погибшим при крушении, было 39 лет и 33 года соответственно.
Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан днем 12 сентября. Следствие предполагает, что авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).