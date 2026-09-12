Упавший в Татарстане самолет летел в рамках программы подготовки частных пилотов В Татарстане потерпевший крушение самолет выполнял учебный полет

Москва12 сен Вести.Легкомоторный самолет, который потерпел крушение в селе Шемордан в Татарстане, выполнял плановый учебный полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

[Совершался] учебный плановый полет по программе подготовки частных пилотов в авиационном учебном центре "Авиатор" сообщил источник

По предварительным данным, пилоту и пассажиру самолета, погибшим при крушении, было 39 лет и 33 года соответственно.

Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан днем 12 сентября. Следствие предполагает, что авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).