Москва18 июн Вести.Следствие рассматривает различные версии крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, в том числе ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Для установления точной причины авиаинцидента назначены комплексная технологическая судебная экспертиза в сфере воздушного транспорта, физико-химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Следствие рассматривает различные версии происшествия, среди которых ошибка пилотирования, в том числе в связи с состоянием здоровья одного из погибших, техническая неисправность воздушного судна и другие. Сотрудниками Западного МСУТ СК России проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиапроисшествия говорится в сообщении

Крушение легкомоторного самолета "Тангеро" произошло вечером 17 июня. По версии следствия, в ходе полета произошло крушение самолета, на борту которого находились 75-летний пилот и 53-летний пассажир. В результате оба мужчины погибли.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.