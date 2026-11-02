Boca News: девять человек погибли при крушении Learjet 60 во Флориде

Boca News: при крушении самолета Learjet 60 во Флориде погибли девять человек Boca News: девять человек погибли при крушении Learjet 60 во Флориде

Москва2 ноя Вести.В воскресенье, 1 ноября, в жилом районе округа Палм-Бич (США, штат Флорида) потерпел крушение самолет Learjet 60, сообщает портал Boca News.

Самолет вылетел из аэропорта Остин‑Бергстром (штат Техас) и следовал в аэропорт Норт‑Элеутера на Багамах.

При крушении самолет задел дерево и повредил линии электропередачи. На месте падения образовалась крупная воронка и вспыхнул пожар.

На борту самолета находились девять человек.

Авиакатастрофа в округе Палм-Бич - это ужасающая трагедия. Все девять человек, находившихся на борту, погибли отметил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети Х

Расследованием обстоятельств авиакатастрофы займутся Федеральное управление гражданской авиации и Национальное управление по безопасности на транспорте США. Ведомства предоставят сведения о ходе расследования.

Издание The New York Post сообщило, что в американском штате Калифорния недалеко от аэропорта Петалума сразу после взлета разбился самолет, двое человек погибли.