Пять человек погибли в результате инцидента с грузовым самолетом в Майами

Пять человек погибли при инциденте с Boeing 767 в Майами Пять человек погибли в результате инцидента с грузовым самолетом в Майами

Москва7 сен Вести.По меньшей мере пять человек погибли после того, как грузовой самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами. Об этом заявила шериф округа Майами-Дейд Рози Кордеро-Стутз.

По ее словам, еще несколько человек получили травмы и были доставлены в местные больницы.

В настоящее время мы можем подтвердить, что по меньшей мере пять человек погибли сказала шериф на пресс-конференции

Она добавила, что в настоящее время угрозы общественной безопасности в результате инцидента нет.

Накануне американские СМИ сообщили, что Boeing 767, прибывший из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с грузовым бортом.