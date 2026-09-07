Москва7 сенВести.По меньшей мере пять человек погибли после того, как грузовой самолет Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами. Об этом заявила шериф округа Майами-Дейд Рози Кордеро-Стутз.
По ее словам, еще несколько человек получили травмы и были доставлены в местные больницы.
В настоящее время мы можем подтвердить, что по меньшей мере пять человек погиблисказала шериф на пресс-конференции
Она добавила, что в настоящее время угрозы общественной безопасности в результате инцидента нет.
Накануне американские СМИ сообщили, что Boeing 767, прибывший из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар.
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент с грузовым бортом.